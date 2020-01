Gedupeerde ouders doen aangifte om toeslagenaffaire

Vier gedupeerden hebben aangifte gedaan in de affaire rond kinderopvangtoeslagen. Dat laat het Openbaar Ministerie in Den Haag weten.

Het OM zegt de aangiftes nog te bestuderen en daarom nog niet te kunnen aangeven tegen wie precies aangifte is gedaan en om welke strafbare feiten het eventueel gaat.

Het draait allemaal om de zogeheten toeslagenaffaire. Zeker honderden, mogelijk duizenden ouders zijn in financiële problemen gekomen nadat de Belastingdienst ze - in veel gevallen ten onrechte - heeft beschuldigd van fraude bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag.

Onderzoek naar strafbare feiten

Minister Wopke Hoekstra van Financiën maakte vorige week bekend dat er een onafhankelijk onderzoek komt om uit te zoeken of belastingambtenaren in deze affaire strafbare feiten hebben gepleegd. Wie het onderzoek gaat doen is nog niet bekend.

Eerder zei minister Hoekstra in het tv-programma Buitenhof dat hij geen aanwijzingen heeft dat ambtenaren van zijn ministerie zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van strafbare feiten.

Volgens een aantal advocaten is daar wel degelijk sprake van.