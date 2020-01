Nieuwe beelden van iconische Westerborkfilm gevonden

Volgens beeldonderzoeker Gerard Nijssen, die het materiaal ontdekte, moet er meer onontdekt materiaal zijn. "Er zijn veel aanwijzingen dat er meer is, zoals scènes in de woonbarakken en het winkeltje van het kamp. Er is dus meer en er kan meer opduiken."

In een zoektocht naar de originele filmrollen van de iconische Westerborkfilm, die in 1944 werd gemaakt door de Joodse fotograaf Rudolf Breslauer in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker, is een paar seconden aan nieuw materiaal gevonden. Het beeld laat een Duitse soldaat zien die op wacht staat op het kampterrein.

Settela Steinbach

De film over kamp Westerbork is uniek: het enige filmmateriaal dat ooit is gemaakt van een kamp in bedrijf. "Het is een verslag van de geschiedenis waarbij een moment is gefilmd waarop zich een groot drama heeft ontvouwd. Dat geeft het een soort monumentale waarde", zegt mediahistoricus Susan Aasman van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast beelden van de dagelijkse werkzaamheden in het kamp, is het materiaal vooral bekend geworden vanwege de beelden van Joden, Sinti en Roma die op transport worden gezet naar vernietigingskamp Auschwitz. Het allerbekendste is het beeld van het Sinti-meisje Settela Steinbach, die in de trein staat en recht in de camera kijkt.