Subsidie depressiegala nauwelijks naar depressie

Plannen van de organisatoren achter het Depressiegala om voorlichting over depressie te geven op 500 scholen zijn grotendeels mislukt. Het subsidiegeld dat het ministerie van Volksgezondheid hiervoor verstrekte is vooral opgegaan aan kosten voor directie en management. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

De opbrengst van het gala ging bovendien niet naar het beloofde depressie-onderzoek, en ook jongerenorganisatie Tweestrijd heeft niets ontvangen. Deskundigen bekritiseren de manier waarop het ministerie subsidies verstrekt.

Cabaretier Javier Guzman, die eerder optrad op het gala, noemt de gang van zaken "schandalig". Ook hoogleraar psychiatrie Jim van Os, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, heeft kritiek. Met name op het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, dat van de gehele bekostiging op de hoogte was. "Ik vrees dat we hieruit moeten leren dat het ministerie dit soort grote bedragen vaak echt verkeerd uitgeeft."

Benefietavond

Het Depressiegala wordt morgen voor de vijfde keer georganiseerd. De organisatie achter het gala, de Mental Health Foundation (MHF), kreeg daar in 2017 één keer subsidie voor. Het ministerie van Volksgezondheid gaf dat in het kader van haar bewustwordingscampagne over depressie. De MHF kreeg 350.000 euro om een gala te organiseren speciaal gericht op jongeren. Met het geld zou de MHF bovendien depressievoorlichting geven op 500 scholen, en een buddysysteem van zelfhulpgroepen opzetten voor leerlingen.

Op het gala in 2017 traden verschillende BN'ers op. Er zou geld opgehaald worden voor onderzoek naar depressie. Ook zou de MHF jongerenorganisatie Tweestrijd, die psychische problemen bespreekbaar maakt op scholen, ondersteunen. Tickets voor het gala kostten zo'n 50 euro, en het publiek werd opgeroepen om online te doneren voor het goede doel. Het gala werd eenmalig uitgezonden op tv.