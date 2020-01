Uitgezonden in de Hongerwinter: 'Dertien kilo zwaarder kwam ik terug'

Duizenden kinderen uit West-Nederland werden ondergebracht bij gastgezinnen in het noorden en oosten van het land, waar de situatie beter was. Van der Lende werd als elfjarige uitgezonden van Haarlem naar Drenthe. De eerste etappe was een boottocht over het IJsselmeer, samen met tientallen andere kinderen.

Die winter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog (1944-1945) was een tijd van grote schaarste. Er was nauwelijks voedsel of brandstof en het was bar koud. Ruim twintigduizend mensen kwamen om. "Het hele leven werd bepaald door een gebrek aan eten en de voortdurende strijd om eraan te komen", zegt Van der Lende.

"Ik had nog nooit een boer gezien. Als ik dacht aan het gezin waar ik zou worden opgevangen dan zag ik een soort van aardappeleters van Van Gogh. Samen rond de tafel, etend uit een pan. Dat klopte natuurlijk niet, het was heel anders", vertelt Amy van der Lende (86) die als kind werd uitgezonden tijdens de Hongerwinter, nu 75 jaar geleden.

"Onze plek was in het ruim beneden, daar moesten we blijven", vertelt Van der Lende. De kinderen hadden zo'n honger dat ze op zoek gingen naar graankorrels in het stro dat er lag om in te slapen. "In mijn herinnering zochten we de hele dag naar die graankorrels om ze vervolgens op te eten."

Na de overtocht verzamelden de kinderen zich op een omheind grasveld in Kampen. Wat daar vervolgens gebeurde, is Van der Lende altijd bijgebleven. "Mensen gooiden eten over die hekken, als in een soort dierentuin. Wij vlogen op dat eten af. Die mensen bedoelden het goed, maar dat beeld heb ik altijd bij me gehouden. Dat je daar als een soort dier gevoerd wordt."

Ze werd opgevangen in het Drentse dorpje Lhee. Bij het boerengezin was genoeg te eten. "Ze hadden zelf koeien, dus er was melk. En er was rogge van het land, daarvan aten we elke ochtend pap. Er waren ook aardappelen, boontjes en sla. Ik ben in die vijf maanden dertien kilo aangekomen. Kun je je dat voorstellen? Voor een kind van elf."