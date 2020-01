De dubieuze rol van Aruba Airlines bij het uitzetten van Cubaanse dissidenten

Tenminste twee Cubaanse dissidenten zijn tegen hun zin hun land uitgezet, waarbij ze aan boord werden gebracht van een toestel van de nationale luchtvaartmaatschappij van Aruba. Was dat wel legaal? En wat is de rol van Nederland in deze zaak?

In onderstaande YouTube-video zie je hoe Nieuwsuur-verslaggever Siebe Sietsma naar Midden-Amerika reist en in de schimmige praktijken duikt waar Aruba Airlines bij betrokken lijkt.