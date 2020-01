VVD-prominenten willen snel en volledig vuurwerkverbod

"De levensgevaarlijke situatie waarin politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden terecht zijn gekomen, is een absoluut schandaal. Dat is de reden dat ik activistisch ben geworden, zegt VVD'er Kroes, oud-minister van Verkeer en Waterstaat. Ze is tegen alle consumentenvuurwerk.

Kroes vindt het onbegrijpelijk dat de VVD niet resoluut een streep zet door het geknal tijdens Oud & Nieuw. "We hebben het inzicht en we hebben de cijfers. Niet nog meer nadenken, maar het vuurwerk gewoon verbieden."

In de Tweede Kamer is inmiddels een meerderheid voor een verbod op het afsteken van pijlen en knalvuurwerk. Maar coalitiepartners VVD en CDA willen er nog niet aan. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil alleen een vuurwerkverbod als het "ook werkelijk helpt om de agressie en het letsel te verminderen".

Een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten krijgt in Nederland ook steeds meer steun van de bevolking. Uit een representatief onderzoek van bureau Citisens onder 7000 mensen blijkt dat 69 procent nu voor een verbod is. Voor de kerstvakantie was dat nog 58 procent. De groep tegenstanders van een vuurwerkverbod daalde van 35 naar 27 procent.

Het drietal staat binnen de VVD niet alleen. Ivo Opstelten, oud-minister van Veiligheid en Justitie, vindt ook dat het zo niet langer kan. "Ik vind dat we de traditie moeten bijstellen. Eerst goed nadenken, de-politiseren en vervolgens er met zijn allen uitkomen. De minister moet goed luisteren naar de grote steden, de VNG en naar de brandweer en politie."

Vandaag buigt de ministerraad zich over de vraag of er wel en of niet een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod moet komen. Voor het kabinet heeft Kroes nog een suggestie: "Organiseer grote vuurwerkshows in de steden. Dat is veilig en het verhoogt de feestvreugde. Kijk naar New York, Sydney en London."