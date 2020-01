Werken volgens het boekje? Buitenlandse prostituees hebben geen idee

Mensen die werken in de prostitutie moeten net als iedereen belasting betalen. Maar veel sekswerkers doen dat niet. Veel van hen komen uit het buitenland en hebben geen idee wat hun rechten en plichten zijn. Een deel schrijft zich nooit in bij de gemeente of Kamer van Koophandel. Bovendien wordt in de branche veel cash afgerekend. Het niet betalen van belasting kan voor grote schulden zorgen bij de Belastingdienst, en het maakt het voor de vrouwen een stuk lastiger als ze willen stoppen met het werk omdat ze bijvoorbeeld geen recht hebben op toeslagen.

Onvindbare informatie "Wij zien dat het voor de dames die wij begeleiden echt heel onduidelijk is. Ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen en ze hebben geen idee welke wet- en regelgeving wij in Nederland hebben of waar je aan moet voldoen", zegt Audrey Grolleman van Fier, een organisatie die veel van deze buitenlandse vrouwen helpt. De Roemeense Felicia Anna van de vakbond voor raamprostituees op de Amsterdamse Wallen, Red Light United, herkent deze situatie. Bovendien zijn de regels, die per gemeente ook verschillen, moeilijk te vinden. "Er staat wel wat informatie op de site van de gemeente Amsterdam, maar je moet heel veel pagina's door voor je daar bent. Natuurlijk allemaal in het Nederlands, en niet heel duidelijk." Ook Grolleman geeft aan dat informatie op internet lastig te vinden is. En er speelt vaak een taalprobleem. "Als je vanuit Oost-Europa komt bijvoorbeeld, heb je echt geen idee wat er staat en weet je gewoon niet wat je ermee moet. De meesten weten niet dat je belasting moet betalen als je in Nederland aan het werk bent."

'Nog nooit van website gehoord' Er is wel een landelijke website gefinancierd door de Rijksoverheid waar prostituees informatie kunnen vinden over hun rechten en plichten, in acht talen. Maar deze website, 'Prostitutie goed geregeld', is niet bekend en moeilijk vindbaar. Op dit moment werken veel vouwen uit Roemenië en Bulgarije in de prostitutie in Nederland, maar juist de informatie in die twee talen ontbreekt grotendeels op de overheidswebsite. "Ik woon hier nu bijna tien jaar en ik ben bij veel zaken betrokken, maar van die website heb ik nog nooit van gehoord", zegt Felicia Anna. Ook bij hulporganisatie Fier is deze website niet bekend.

Het ministerie van Sociale Zaken die de website 'Prostitutie goed geregeld' financiert, beaamt dat de site slecht te vinden is. De informatie staat nu verstopt op een website van het Aidsfonds, waar opvallend genoeg ook tips staan over de voordelen van werken op een tippelzone en de voordelen van hotelprostitutie. Dat laatste is verboden in Nederland. Sociale Zaken vindt deze informatie onwenselijk en zegt dat dit zo snel mogelijk wordt aangepast.

Volgens Edward Kleemans, hoogleraar criminologie aan de VU, wordt veel cash betaald in deze sector. Dat maakt het makkelijker om geen inkomstenbelasting te betalen, zeker als vrouwen zich niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de gemeente daar niet op controleert. Dit kan voor sekswerkers zelf vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer zij willen stoppen met het vak. "Vrouwen die willen uitstappen hebben dan veel minder rechten", zegt Ineke van Buren van het Leger des Heils. "Ze hebben geen recht op een uitkering, maar ook niet op toeslagen en dat soort dingen. Dan is het heel moeilijk om uit te prostitutie te komen." Instapprogramma voor sekswerkers Ook komt het voor dat sekswerkers zich wél inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar vervolgens niets laten horen en geen aangiftes doen. Zij krijgen dan een ambtshalve aanslag. "Dat kan wel oplopen tot 80.000 euro", zegt een anonieme boekhouder die voor veel buitenlandse vrouwen de belastingzaken regelt. "Als ik hun administratie niet krijg om het te repareren, dan blijft dit gewoon staan." Er zijn al programma's die sekswerkers helpen uit de prostitutie te stappen, maar Felicia Anna van Red Light United vindt dat er ook een instapprogramma moet komen om vrouwen te helpen die met dit werk willen beginnen. "Als zij de hulp krijgen die ze nodig hebben, hoeven ze niet meer naar de verkeerde mensen. Dan krijg je de juiste informatie over wat je moet doen."