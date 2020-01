'Den Haag, kom nu eindelijk eens met verbod op knalvuurwerk'

Het toenemend aantal incidenten op nieuwjaarsnacht is voor politiechef Erik Akerboom reden om de politiek op te roepen om gevaarlijk vuurwerk uit Nederland te verbannen. Hij pleit voor een verbod.

HIj heeft er geen woorden voor. "Hoe onbeschoft. Als je geen respect meer hebt voor de dood, wat moet het dan over tien jaar worden?" Ook de familie van de overledene was van slag. "Ik vond het heel erg voor die familie, want die zat in de volgauto, Ze waren echt ontstemd."

De discussie over een verbod op consumentenvuurwerk speelt al enige jaren. Steeds meer groepen, zoals burgemeesters, de politie, de brandweer, artsen, het Longfonds en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten voor een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn: "Het is nog steeds dweilen met de kraan open. Ik zou willen dat de Kamer eindelijk stoer is en een algeheel verbod op vuurpijlen en hard knalvuurwerk invoert." Spies is ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Dweilen met de kraan open

Maar de coalitiepartijen VVD en CDA zien geen reden om te praten over een verbod op gevaarlijk vuurwerk. "Het is een papieren tijger", reageert CDA-Kamerlid Chris van Dam. "Een verbod helpt niet tegen geweld tegen agenten en hulpverleners. Je moet optreden", zegt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz.

"We hebben veel te weinig capaciteit", reageert Spies. "Je moet niet dweilen met de kraan open, maar eerst de kraan dichtzetten. Daar hebben we de politiek voor. Dus niet opnieuw studeren maar een helder verbod op hard knalvuurwerk."

Ze pleit nadrukkelijk niet voor een algeheel verbod op vuurwerk. "Mijn pleidooi is het gevaarlijkse eruit en niet van gemeente tot gemeente differentiëren. Dat is onduidelijk en onduidelijk voor handhavers. Dat is bal voor het doel van anderen leggen. Dus landelijke overheid: kom nou aub met dat verbod."