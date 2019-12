Tuchtrechter tikt artsen die rijbewijskeuringen doen 'opvallend vaak' op de vingers

Als er fouten in een keuringsrapport staan, hebben mensen die gekeurd worden het recht om dat aan te geven en moet de psychiater daar iets mee doen. In dit geval zou dat mogelijk onvoldoende zijn gebeurd.

Het tuchtcollege in Zwolle heeft nu zelfs de Inspectie Gezondheidszorg opgedragen om een zaak tegen een psychiater door te zetten. In eerste instantie klaagde de client van deze psychiater hem zelf aan bij het tuchtcollege. Volgens de man maakte de arts fouten in zijn keuringsrapport en werden die niet aangepast.

Als je wordt aangehouden met te veel drank of drugs op, krijg je een boete en raak je je rijbewijs kwijt. Daarnaast moet je ook verplicht naar een psychiater die moet beoordelen of je een drank- of drugsmisbruiker bent. Maar met deze keuringen gaat het lang niet altijd goed, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Ook weegt mee dat er in 2014 ook een tuchtzaak liep tegen de psychiater. Hij werd toen berispt. In die zaak oordeelde de tuchtrechter dat het keuringsrapport niet voldeed aan de eisen en bovendien 'onduidelijk en onjuist' was. Ook communiceerde de psychiater destijds niet duidelijk met de persoon die gekeurd werd en maakte hij fouten in de procedure rondom het corrigeren van het rapport.

Naar aanleiding van het besluit van het tuchtcollege in Zwolle maakte Nieuwsuur een analyse van de tuchtzaken die de afgelopen twee jaar zijn gevoerd tegen artsen die rijbewijskeuringen uitvoeren: sinds januari 2018 zijn er in totaal negen tuchtuitspraken geweest waarbij een arts een maatregel opgelegd kreeg vanwege fouten bij een rijbewijskeuring. Dit kan een waarschuwing zijn - de lichtste maatregel - maar ook een schorsing.

"Het is uitzonderlijk dat dit gebeurt", zegt Jolanda Lootsma, voorzitter van het regionale tuchtcollege in Groningen over de stap die nu wordt gezet tegen de psychiater. "Wij doen dit omdat het in het algemeen belang is dat de rijbewijskeuringen goed verlopen. We zien voorbeelden van psychiaters waar dit niet goed gaat en daarom vinden we het belangrijk om dit goed uit te zoeken."

Bewijsstukken

Directeur Jan-Willem Peterse van Bureau Rijbewijskeuringen (BRK), waarvoor de psychiater in kwestie werkt, zegt in een reactie de tuchtzaak met het volste vertrouwen tegemoet te zien. "De cliënt is op de hoogte gesteld van zijn recht om het rapport te corrigeren en heeft daar ook gebruik van gemaakt."

Volgens het bureau is er tijdens het verhoor verwarring ontstaan over de procedure, maar kan met bewijsstukken worden aangetoond dat de psychiater geen fouten heeft gemaakt. Wat er kort na het eerste verhoor wel is aangepast in het rapport, wil BRK niet zeggen.