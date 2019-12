Tekort aan betaalbare woningen: is hogere inkomensgrens de oplossing?

Het tekort aan sociale huurwoningen liep begin dit jaar op tot 80.000. En dit dreigt alleen maar toe te nemen, want er komen weinig woningen bij. Vorig jaar bouwden woningcorporaties 13.000 sociale huurwoningen; een dieptepunt.

Het tekort aan betaalbare woningen speelt al langer. Niet alleen in de sociale huur, ook in het middensegment. Verschillende partijen komen met verschillende oplossingen. Zo willen corporaties al langer af van de verhuurdersheffing die zij moeten betalen over de woningen die ze verhuren. Zo houden ze meer geld over om woningen te kunnen bouwen. Maar volgens het kabinet zou afschaffing de overheid te veel inkomsten schelen.

Naast bijbouwen zijn er ook andere manieren om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Vandaag komen de corporaties en gemeenten met extra voorstellen. De opvallendste: het verhogen van de inkomensgrens.

'Het wordt moeilijker voor middeninkomens'

De inkomensgrens is het inkomen dat je maximaal mag hebben om aanspraak te maken op een sociale huurwoning. Dat is nu zo'n 38.035 euro per huishouden. Het kabinet is van plan de inkomensgrens te verhogen naar 42.000 euro. Maar dat geldt alleen voor meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaande wordt de grens juist lager: 35.000 euro.

Dat maakt het nog lastiger voor singles met middeninkomens om een woning te vinden, zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes, de koepel van woningcorporaties. "Iemand die tussen die bedragen inzit kan in de toekomst geen aanspraak meer maken op een sociale huurwoning. En dat is een probleem want een koopwoning krijgen lukt in veel steden ook niet en ook commerciële huurwoningen zijn vaak veel te duur."