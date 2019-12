In de ban van de zee: wonen tussen zeegezichten uit de Gouden Eeuw

Een bevriende kunsthandelaar bracht hem op het idee om juist dit type schilderijen te gaan verzamelen, omdat er nog genoeg mogelijkheden waren binnen deze niche. "Ik ben geboren in Santpoort en van jongs af aan was de zee heel dichtbij. Bovendien ben ik een zeiler, dus alles wat te maken heeft met water, zee en boten is aantrekkelijk voor mij."

Anthony Inder Rieden woont middenin zijn verzameling. Meteen als de voordeur van zijn woonhuis in Londen open zwaait, zijn de eerste schilderijen al te zien. Ze vullen alle muren, het trapgat en staan op schouw. Inder Rieden staat in zijn woonkamer en maakt een wijds gebaar. "Het zijn in totaal 67 schilderijen, allemaal van 17de-eeuwse Nederlandse schilders, die ik gedurende veertig jaar heb verzameld."

Het is één van de grootste privé-verzamelingen van 17de-eeuwse maritieme schilderijen ter wereld. En toch wist bijna niemand ervan. 67 schilderijen die bij elkaar zijn gebracht door een Nederlander, worden deze week eenmalig tentoongesteld in Museum Bredius in Den Haag.

Dat is precies wat het genre toont: taferelen op het water, het strand of de rivier. Het doet de 79-jarige verzamelaar zichtbaar genoegen om met ons over zijn verzameling te spreken. "Ik kocht mijn schilderijen op de veiling en van kunsthandelaren, maar ik heb me nooit laten adviseren. Ik keek goed en wist meteen of ik het mooi vond. Dat was voor mij het belangrijkste."

Als geheel geven de 67 schilderijen een mooi beeld van de Hollandse Gouden Eeuw op het water. Er zijn bekende maritieme namen bij als Van de Velde, De Vlieger, Van Goyen en Storck.

Ook al heeft de verzamelaar vooral op persoonlijke smaak aangekocht, de collectie is van haast museaal niveau, vindt Laurens Schoemaker. Hij is als conservator historische topografie en maritieme schilderkunst verbonden aan het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. "Sommige schilderijen doen niet onder voor een Vermeer. De kwaliteit is hoog, de stukken kunnen op zichzelf staan."

Schoemaker is verrast over het bestaan van de verzameling. "Er was weinig over bekend. Het leuke is dat Inder Rieden niet alleen op grote namen of op de prijs heeft verzameld zoals vaak gebeurt, maar juist op wat hij mooi vindt. Dat hij 'eigenwijs' is zie je meteen aan de collectie. Bovendien merk je dat hij zelf zeilt, dat hij snapt hoe dat werkt. En hij houdt duidelijk van veel licht."