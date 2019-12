In vijf jaar kwart minder banken, ouderenbond wil dat servicebalies blijven

Sinds begin 2015 is het aantal bankfilialen met een kwart afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Locatus, opgevraagd door Nieuwsuur. In januari 2015 hadden banken in Nederland nog 1832 vestigingen, nu zijn dat er nog 1380.

Het aantal filialen daalt al langere tijd. Begin 2010 telde Nederland er nog 2657, begin 2005 nog 2135.

Online

Ondertussen neemt het aantal geldautomaten ook af. En vandaag maakte de ING bekend 150 van de 380 servicebalies in winkels als Bruna en Primera te sluiten. De redenen: het gebruik van contant geld daalt snel, mensen regelen steeds meer bankzaken online en plof- en ramkraken maken automaten duur en risicovol. "Essentie is dat klanten steeds meer zelf digitaal kunnen en willen regelen, en daarvoor niet naar een kantoor hoeven te komen", liet de ING weten.

Ouderenbond ANBO maakt zich zorgen over het gestaag verdwijnen van banken uit het straatbeeld. Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met computers, meer dan een miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt. "Dat zijn niet alleen ouderen maar ook gehandicapten en laaggeletterden", zegt een woordvoerder.

De ING zegt dat dertig procent van de 66-plussers niet digitaal bankiert. De bank wil workshops houden om mensen digitaal vaardiger te maken. De ANBO betwijfelt of dat voldoende zal zijn. "Het is bij veel mensen niet zo dat als ze een keer les hebben gehad, ze het snappen. Het moet regelmatig herhaald worden en het is belangrijk dat het één op één gebeurt, en niet in een vol klaslokaal."

"We zijn niet tegen digitalisering, we willen wel dat iedereen in dit proces wordt begeleid."

Financieel misbruik

De ANBO vreest ook dat als bankfilialen en servicepunten verdwijnen, ouderen niet meer in de buurt met hun bankzaken terecht kunnen en afhankelijk worden van anderen om hun financiën te regelen. Dat maakt ze vatbaarder voor financieel misbruik.

De bond wil dat betalen met contant geld zoveel mogelijk blijft kunnen en dat servicepunten blijven bestaan. Als dit niet mogelijk is, zouden banken hun servicepunten moeten clusteren, net zoals banken nu ook samenwerken met de Geldmaat-automaten.