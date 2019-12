Werknemer loopt warm voor nieuwe 'fiets van de zaak'

De nieuwe regeling voor een 'fiets van de zaak' die vanaf 1 januari ingaat, is populair onder werkende Nederlanders. In een enquête van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur zegt een meerderheid enthousiast te zijn. Een op de zeven werknemers zegt ook de auto vaker te zullen laten staan en in plaats daarvan de (elektrische) fiets naar het werk te pakken.

Kijk hieronder naar ons verhaal over Nederland Fietsland. We zijn blij met onze fiets. Maar al die extra fietsers, past dat ook allemaal op de weg?