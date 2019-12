Banken willen geld bij plofkraak waardeloos maken

De banken worstelen met de plofkraken. Niet alleen als schadepost, maar ook vanwege het gevaar voor de omgeving. "Het opheffen van de geldmachines, is geen oplossing. We moeten een balans vinden tussen de beschikbaarheid van contant geld in de samenleving en de veiligheid", zegt Van Loon. Samen met de gemeenten en de politie bekijken de banken de mogelijke oplossingen.

Er zijn al systemen die geld na een plofkraak markeren, maar die systemen zitten niet in alle geldautomaten. "In sommige gevallen gebruiken we inkt, maar de echte oplossing moet gezocht worden in geldontwaarding", zegt Van Loon.

Hans Van Loon, adviseur veiligheid van de NVB zegt dat verschillende methoden worden onderzocht. "Een daarvan is verbranding. Maar dat loopt aan tegen de grenzen van die regelgeving. DNB stelt eisen, bijvoorbeeld dat geld niet waardeloos gemaakt mag worden. Die discussie gaan we nu voeren."

Geld in geldautomaten moet bij een plofkraak compleet waardeloos worden gemaakt. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) spreekt daar over met de Nederlandsche Bank (DNB), die strenge regels hanteert voor het vernietigen van geld.

ABN Amro heeft 470 geldautomaten gesloten als noodmaatregel tegen plofkraken. Dat is meer dan de helft van de automaten van de bank in het land. Het type geldautomaat dat ABN veel gebruikte, was in trek bij criminelen. Van de 62 plofkraken dit jaar waren er 50 bij ABN Amro.

"Wij vinden het nu ook belangrijk dat er een geldontwaardingssysteem komt. Dat het geld totaal vernietigt. Dan is de buitkans gewoon nul. Dat is het enige om ze tegen te houden. En daar gaan we nu ook op in zetten", zegt Jos van der Stap, teamleider en overvalcoördinator van de nationale politie.

Er wordt onderzocht welk systeem dat moet zijn. "We denken aan vernietiging of verlijming, maar in ieder geval aan een systeem waardoor geld niet meer in omloop gebracht kan worden." Van der Stap noemt als voorbeeld de plofkoffers in het geldtransport. "Die werken uitstekend. Want als zo'n koffer wordt meegenomen, dan blijft er niets van de buit over."

Zware criminaliteit

In 2018 zijn voor plofkraken 98 verdachten aangehouden, in dit jaar inmiddels 76. Van der Stap: "We hebben te maken met een groep die oorspronkelijk uit 30 notoire plofkrakers bestond, maar inmiddels is er een groep van 300 man geformeerd die zich ook bezighoudt met andere vormen van zware criminaliteit. En al zijn automaten in Nederland heel goed beveiligd, tegen de steeds maar krachtiger explosieven is geen enkele automaat bestand."