Jullie oplossingen tegen valse nummerplaten en autodiefstal

Hieronder hebben we een aantal van jullie reacties uitgelicht en geven woordvoerders van de politieafdeling mobility crime aan in hoeverre deze oplossingen bruikbaar zijn.

Afgelopen zaterdag ging onze YouTube-aflevering over 'kentekenfraude' : de enorme handel in gestolen auto's en valse kentekens. Die maken het de politie steeds moeilijker om criminelen op te sporen. We vroegen jullie hoe we het probleem van kentekenvervalsing het beste kunnen oplossen. Jullie reageerden massaal met allerlei mogelijke oplossingen.

Een persoonsgebonden kenteken/kentekens op naam zetten

"Ook persoonsgebonden kentekenplaten kunnen via de methode die we hebben laten zien gedupliceerd worden. Daarmee kunnen we het aannemen van de identiteit van een ander helaas niet veranderen."

Het kenteken in de autoruit laten graveren

"Het is een heel goed idee om alle autoruiten te voorzien van het kenteken van het desbetreffende motorvoertuig. Het kenteken kan zelfs op andere delen van de auto, bijvoorbeeld het plaatwerk, ingegraveerd worden. Helaas gebeurt dit niet in de fabriek. Dit heeft alles te maken met productiekosten voor de fabrikant en het feit dat het kenteken van de auto in de fabriek nog niet bekend is."

"Er zijn diverse bedrijven die dit snel voor je kunnen doen. Laat dan ook gelijk je kentekenplaten professioneel bevestigen met enkel-toer schroeven! Het zal criminelen ontmoedigen jouw auto of kentekenplaten te stelen. Bij een politiecontrole of de APK-keuring komt daardoor direct aan het licht dat er iets niet in orde is."

Het openen van een auto op afstand combineren met vrijgave op smartphone

"Een goed idee en technisch prima mogelijk. We zijn voor deze oplossing afhankelijk van de verschillende autofabrikanten, omdat hier natuurlijk wel een prijskaartje aan hangt. Het is aan hen of ze deze service willen aanbieden."

Vingerafdruk herkenning in portiergreep, bestaat al maar wordt nog niet algemeen toegepast

"Klopt. Natuurlijk denken autofabrikanten volop mee hoe de diefstal van het voertuig kan worden voorkomen. Ook hier geldt: het is aan hen of ze deze toepassing willen ontwikkelen en aanbieden."

'Geen 'feest-kentekens' meer in de kleuren die het RDW uitgeeft of die daar op lijken

"Funplaten zullen helaas blijven bestaan. Funplaten zal men wereldwijd via het internet kunnen blijven bestellen. Kortom, er zal simpelweg meer oog vanuit de overheid en ook de burger moeten zijn voor valse kentekenplaten."

"Je kunt als burger een funplaat al snel herkennen. Zoals je in de uitzending hebt gezien moet er linksonder een nummer staan en ergens in het midden een rond stempeltje. Kijk maar eens op je eigen kentekenplaten. Op funplaten ontbreken deze kenmerken."

Sleutel in stalen bakje bewaren zoals een pinpashoesje

"Goed idee. Wordt al door de politie en veel verzekeringsmaatschappijen geadviseerd. Op deze manier kan het signaal tussen de sleutel en de auto niet door criminelen worden 'afgetapt' en misbruikt. Begin er vandaag mee als je een keyless auto hebt! Sleutels niet meer in de fruitschaal of in je jas aan de kapstok, maar in een metalen blikje met deksel."

In het algemeen

Volgens de politie zal een afname van het aantal autodiefstallen om verschillende redenen positieve gevolgen hebben. Voor de burgers zal de reguliere verzekeringspremie dalen en voor de overheid en de politie zal dit zorgen voor een enorme capaciteitsbesparing. Er zullen minder diefstallen worden gepleegd waarbij motorvoertuigen worden gebruikt en daarnaast zal het steeds moeilijker worden voor criminele samenwerkingsverbanden om misdaden te plegen.

Als je hem nog niet gezien hebt: kijk hieronder onze YouTube over kentekenfraude en autodiefstal.