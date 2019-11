Nutri-Score 'goede stap' naar gezonder leven maar 'meer maatregelen nodig'

Toch waren voedingsdeskundigen vóór de bekendmaking door Blokhuis niet erg enthousiast over de Nutri-Score. Onderzoek van het RIVM en het Voedingscentrum wees uit dat "er vaak een aanvechtbaar oordeel uitrolt", zegt Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum. "Witbrood krijgt dan label A, puur omdat er weinig zout in zit. Koekjes en snoepjes zouden niet de A-score moeten krijgen."

De Franse bedenker van de Nutri-Score, Serge Hercberg, zegt tegen Nieuwsuur blij te zijn dat het wordt ingevoerd in Nederland. "Dit is goed voor de consumenten. Hiermee wordt informatie over voedingswaarde geharmoniseerd zodat ze producten kunnen kiezen met een hogere voedingswaarde."

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid koos het logo uit drie Europese modellen. De Nutri-Score is volgens onderzoek het meest consumentvriendelijk. Blokhuis: "We hebben in het preventie-akkoord afgesproken dat we voor het consumenten het makkelijker maken om gezond te kiezen. Met dit logo zie je het in een oogopslag."

Bovendien, zegt Van Roost, is het een probleem dat de Nutri-Score Frans is. "Nederland moet de Franse criteria volgen. We hebben geen inzicht in precies welke variabelen hoeveel meetellen."

Ook voedingsadviseur en levensmiddelentechnoloog Michelle van Roost had aanvankelijk forse bezwaren. Het algoritme dat de score berekent, kijkt volgens haar alleen naar afzonderlijke ingrediënten in een product en houdt te weinig rekening met "de totaliteit van het product". "Appelmoes met toegevoegde suiker krijgt een A, net als appels."

Maar door de aankondiging van Blokhuis dat een internationale groep wetenschappers het model gaat verbeteren, zijn de zorgen van Van Roost en Feunekes grotendeels weggenomen. Blokhuis: "Wetenschappers zeggen dat het logo niet helemaal beantwoordt aan de wensen van Nederland omdat wij een heel goede Schijf van Vijf hebben waar heel goed in staat wat gezond is en niet. Dat gaan we proberen te corrigeren samen met andere Europese landen."

"Hier zijn we echt wel blij mee", zegt Van Roost. "Nu sluit het logo vaak niet aan bij de nationale voedingsrichtlijn, maar dat gaat straks niet meer gebeuren." Feunekes: "Nu hebben al die landen hun eigen richtlijnen, en het is goed dat er een gezamenlijk beleid komt. Zodat er geen verwarring is en de consument in alle betrokken landen weet waar hij aan toe is.

E-producten verbieden in scholen?

Toch hangt het Voedingscentrum nog niet de vlag uit. "De bedoeling is dat de Nederlandse bevolking gezonder gaat leven: door gezond eten, drinken, niet roken en meer sporten. Ik denk dat de Nutri-Score daarvoor alleen niet genoeg is", zegt Feunekes. "We hebben de doelstelling dat over twee jaar we dezelfde hoeveelheid obesitas hebben als twintig jaar geleden. Dat gaat op deze manier niet lukken. We zien dit als een eerste stap."

Feunekes pleit voor meer maatregelen. "We moeten kijken naar de automaten in schoolkantines. Daar zouden straks geen E-producten in verkocht moeten worden, en misschien ook geen D-producten. Het verbieden zou een maatregel van de overheid kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de suikertaks."