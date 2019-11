Maanden wachten op de juiste zorg: 'Mijn patiënt overleed op de wachtlijst'

Kwetsbare patiënten die specialistische zorg nodig hebben, maar deze zorg niet krijgen of er maandenlang op moeten wachten. Volgens huisartsen komt dit regelmatig voor. Zij spreken over een "stil drama" in de spreekkamer.

Soms lukt het doorverwijzen helemaal niet, andere keren alleen met veel moeite, blijkt uit een enquête van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. De artsen die de vragenlijst invulden hadden per week gemiddeld zes patiënten die ze niet of nauwelijks konden doorverwijzen.

Nieuwsuur sprak met drie huisartsen, in Amsterdam, Hengelo en Utrecht. Zij ervaren zelf problemen met doorverwijzen, wat vaak administratieve lasten geeft, maar regelmatig ook grotere problemen. "Mijn patiënt, een mevrouw van zestig, brak haar knie, maar er was geen plek in het ziekenhuis", zegt huisarts Martien Wesseling. "De brandweer moest haar omhoog takelen en haar weer haar woning inschuiven. Ze brachten een katheter in en legden een matje onder haar voor als ze naar de wc moest."

Een enkele keer is zelfs de dood van een patiënt mogelijk het gevolg van een gebrek aan plek in een specialistische zorginstelling. Huisarts Frank Smit geeft het voorbeeld van een patiënt met een verslavingsprobleem. "Hij had langdurige zorg nodig, maar hij overleed terwijl hij op de wachtlijst stond."

De huisartsen vertellen hun verhalen in deze video: