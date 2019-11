Babysterfte nog te hoog: 'We kunnen zeker 200 baby's per jaar redden'

In 2016 was het babysterfte in ons land het laagst ooit, met 1257 overleden baby's voor, tijdens of net na de bevalling. In totaal werden dat jaar 170.103 kinderen geboren. Vorig jaar werden minder kinderen geboren (162.464) en was er iets meer sterfte (1288).

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport vindt het niet acceptabel dat de eerdere daling van het sterftecijfer stagneert. "Er is al veel gebeurd de afgelopen jaren maar de zorg en samenwerking rondom zwangerschap en geboorte kan nog beter. Daarnaast zetten we in op preventie. Denk aan: niet roken en drinken tijdens de zwangerschap en speciale aandacht en ondersteuning voor kwetsbare vrouwen die zwanger zijn." De minister gaat het RIVM laten onderzoeken wat er nodig is om het sterftecijfer te laten dalen.