Zes dode baby's bij Zweedse studie: eerder opwekken bevalling redt levens

Vrouwen moeten na 41 weken zwangerschap standaard het aanbod krijgen te worden ingeleid om de bevalling op gang te brengen. Langer wachten tot de bevalling natuurlijk op gang komt, vergroot de kans op een dood kind. Dat is de conclusie van een Zweedse geboortestudie (SWEPIS) die is gepubliceerd in het vakblad British Medical Journal. De studie werd vorig jaar abrupt stopgezet toen bleek dat 6 baby's na 42 weken zwangerschap waren gestorven.

"Het aantal dode baby's kwam als een schok. We hadden deze uitkomsten niet verwacht", vertelt hoofdonderzoeker en professor gynaecologie Henrik Hagberg. In Zweden is het normaal om de bevalling pas medisch op gang te helpen na 42 weken, legt hij uit. "Uit dit onderzoek blijkt dat eerder inleiden de babysterfte kan reduceren."

Grotere risico's na 42 weken

Bij de ruim 1300 vrouwen die na 41 weken zwangerschap werden ingeleid, overleed geen enkele baby. Bij de even grote groep die pas na 42 weken werd ingeleid, hebben 6 baby's het niet gered. Vijf van hen overleden in de buik, de zesde vlak na de bevalling.

Bij een van de vijf baby's die in de buik stierf, werd een hartafwijking gevonden. Maar die afwijking had de baby niet fataal mogen worden, concluderen de onderzoekers. De andere vier zijn overleden zonder goede verklaring. De pasgeborene overleed aan een hersenbeschadiging, opgelopen door zuurstofgebrek.

Wanneer 230 vrouwen worden ingeleid bij 41 weken, kun je het leven van één kind redden, zo luidt de conclusie van de Zweedse onderzoekers. Inleiden gebeurt altijd in het ziekenhuis. In Zweden wordt nu onderzocht of het haalbaar is qua personeel en medische kosten om vrouwen standaard met 41 weken in het ziekenhuis op te nemen en daar de zwangerschap met medicatie op gang te brengen.

Nederlands beleid

In Nederland is het beleid voor het inleiden van zwangere vrouwen zeer wisselend. Er zijn vrouwen die pas met 42 weken worden ingeleid. Anderen krijgen wel aangeboden om met 41 weken in het ziekenhuis de bevalling op te wekken. Het hangt ervan af welke hulpverlener je treft.

Op basis van een Nederlandse studie, de INDEX-studie, werd tot nu toe gedacht dat er maar een klein verschil in risico's zit tussen inleiden met 41 weken zwangerschap en afwachten tot de zwangerschap tot aan 42 weken vanzelf op gang komt. In de inleidgroep overleed tijdens de Nederlandse studie één kind in de buik, bij de groep vrouwen die de 42 weken moesten afwachten twee.

De beroepsverenigingen van gynaecologen VNOG en van verloskundigen KNOV zijn met elkaar in overleg over een nieuwe richtlijn over inleiden. De Zweedse studie wordt daarin meegenomen.