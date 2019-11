Kindermishandeling weinig gemeld door leraren, ondanks strengere meldcode

"In mijn dertigjarige onderwijscarrière heb ik drie meldingen van kindermishandeling gedaan", vertelt basisschooldirecteur Hans Vos. "Ik heb het idee dat we onze leerlingen goed in de gaten houden, en weten wat er thuis speelt. Maar wellicht missen we ontzettend veel."

Volgens minister Hugo de Jonge (VWS) zit in iedere klas gemiddeld één kind dat thuis wordt verwaarloosd of misbruikt. Jaarlijks gaat het om zo'n 119.000 kinderen, en tientallen van hen overleven dat geweld niet. Er wordt al jaren van alles gedaan om deze aantallen naar beneden te krijgen. Tv-campagnes, een heuse taskforce en sinds zes jaar een wettelijke meldcode die begin dit jaar stevig is aangescherpt.

Sinds 2019 moet elke school, zorginstelling en gemeente bij een ernstig vermoeden van kindermishandeling melding doen bij organisatie Veilig Thuis. Bedoeling is om slachtoffers eerder te ontdekken en sneller hulp te bieden.

Drempel om te melden

Ondanks de strengere meldcode blijft het aantal meldingen uit het onderwijs aan Veilig Thuis, opvallend laag. In de eerste helft van 2018 ging het volgens CBS-cijfers om slechts twee procent van alle meldingen. En de eerste maanden van dit jaar om een schamele vier procent.

Uit recent internationaal onderzoek blijkt het aantal meldingen uit het onderwijs in Engeland en Duitsland veel hoger te zijn. "In Engeland gaat dat om 25 procent en in Duitsland om 21 procent van alle meldingen", vertelt hoogleraar Orthopedagogiek Hans Grietens. "In die landen is de drempel om kindermishandeling te melden blijkbaar veel lager."