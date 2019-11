Jonge politici in Nederland: 'Een frisse blik wordt eerder geaccepteerd'

Zijn jonge leeftijd is vaak een handig excuus, zegt Raaijmakers. "Een frisse blik of een andere suggestie wordt eerder geaccepteerd. En het helpt ook dat we een combinatie hebben in de raad: ik ben 23, de oudste is 61 jaar. Dat is een mooie afspiegeling."

Raaijmakers is wethouder in Sint-Michielsgestel, een gemeente met zo'n 30.000 inwoners in Noord-Brabant. De burgemeester is blij met de bijdragen van zijn jonge mede-bestuurder. "Het geeft een heel andere dynamiek. Hij kijkt op een andere manier naar dossiers en geeft ook wel een verfrissende blik op zaken", zegt Han Looijen.

Die jongste wethouder is de 23-jarige Peter Raaijmakers. Op zijn 17de belandde hij in de politiek. "Ik wil iets betekenen voor de gemeenschap en heb altijd al interesse gehad voor het openbaar bestuur, voor geschiedenis. Ik hield me daar gewoon al jong mee bezig."

In een nieuwe serie 'De stem van de jongeren' belichten we de dromen en daden van de jeugd. Hoe kijken ze aan tegen de samenleving en de politiek? Vandaag twee politici die de uitzondering zijn: de jongste wethouder en het jongste raadslid van Nederland.

In de gemeenten zijn ze de grote afwezigen, jongeren zijn nauwelijks vertegenwoordigd in het lokale bestuur. Slechts 10 procent van alle raadsleden en 7 procent van alle wethouders is jonger dan 30. Het aantal burgemeesters onder de 30: nul. En de gemiddelde leeftijd van gemeentebestuurders wordt steeds hoger. Dat is een probleem, want de stem van een hele generatie wordt zo nauwelijks gehoord.

Scherp

De 18-jarige Noah Brok is het jongste raadslid in Nederland. Al op zijn 16de werd hij voor een lokale partij gekozen in de gemeenteraad van Heusden. "Het leuke van de gemeenteraad is het debatteren met elkaar over onderwerpen die in de gemeente actueel zijn", zegt hij.

De familie Brok is niet per se een politiek gezin. Vader Brok houdt zich zelfs helemaal niet met politiek bezig. Zijn zoon Noah moet het hebben van tweelingbroer Roman. Ook die is politiek geïnteresseerd, al is het van een andere politieke kleur. De politieke discussies tussen de twee houden beiden scherp.

Bekijk de discussies tussen de broertjes Brok hieronder: