Autismevereniging doet aangifte: 200 euro voor kwartiertje rijkeuring

Een vergelijkbaar verhaal heeft Rianne (17), ook met autisme. "Ik kreeg een paar vragen om te testen hoe mijn rijvaardigheid zou kunnen zijn. Zoals of ik snel afgeleid zou zijn, of ik in aanraking ben gekomen met alcohol, met drugs, met politie. En of ik een vriend heb. Ik heb daarna wel gevraagd: sorry wat heeft dat er mee te maken?"

Na een kwartier stonden Rianne en haar moeder alweer buiten. Ze moesten van de psychiater wel ter plekke contant betalen, 200 euro. "Ik snap eigenlijk niet waarom dit zoveel moet kosten", zegt Riannes moeder. "Tegelijkertijd denk je: ik heb die man nodig want hij moet een advies geven aan het CBR, want zonder dat advies gaat het CBR haar geen gezondheidsverklaring geven. En dan is er ook geen rijbewijs. Dus ja, dan sta je een beetje met je rug tegen de muur."

'Keuring is wassen neus'

De NVA heeft melding van zorgfraude gedaan bij de Rijksrecherche. De vereniging noemt de keuringen een wassen neus. "Als het om verkeersveiligheid zou gaan, zijn we helemaal voor deze keuringen", zegt Karol Henke, directeur van de NVA. "Maar dan moet de keuring wel in het kader zijn van verkeersveiligheid, en dat is het niet. Als je bij voorbaat al weet dat je slaagt, als je maar betaalt, als de keuring zelf een wassen neus is, heeft het niets te maken met verkeersveiligheid."

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit, die toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, kwamen ook klachten binnen over psychiaters die keuringen uitvoeren voor het CBR. Drie bureaus overtraden de regels en rekenden te hoge tarieven, aldus de zorgautoriteit. De bureaus die een waarschuwing hebben gekregen, staan echter nog altijd op de lijst van het CBR van bureaus en psychiaters die in aanmerking komen voor het uitvoeren van keuringen.

De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dat zo lang de tarieven sterk met elkaar verschillen, mensen zelf moeten kunnen kiezen door wie ze gekeurd worden. "Het CBR zou hierin moeten faciliteren."