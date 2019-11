Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel worden Rijksmonument

Ilse Raaijmakers doet onderzoek voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, Geweld en Trauma. Ze promoveerde op rituelen en herdenken. "Het is een mooi gebaar van de minister. Voor de laatste overlevenden maar zeker ook voor de nieuwe generatie."

Jongeren willen volgens Raaijmakers niets veranderen aan de manier van herdenken, op de Dam en de Waalsdorpervlakte. "Ze vinden juist de rituelen van 2 minuten stilte en de kranslegging heel mooi, en ook de sfeer eromheen. Maar ze willen wel alles kunnen begrijpen, dus wat er nou precies is gebeurd en waarom. Ze willen de symbolen begrijpen. Goede uitleg is heel belangrijk."

Verhalen over toen en nu

Van Engelshoven: "We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. De herinnering aan vrijheid houdt voor mij ook in dat we erfgoed uit deze periode blijven beschermen om de verhalen over oorlog en bezetting in heel Nederland te vertellen. Verhalen die niet alleen gaan over toen, maar ook over nu: ze leren ons hoe belangrijk vrijheid is en hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de ander."

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bracht de monumenten uit de Tweede Wereldoorlog in beeld en constateert dat er sprake is van een rijk bestand aan erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog en dat dit erfgoed in Nederland goed wordt beschermd.

De minister trekt ook nog 2,5 miljoen euro extra uit voor de bescherming van Joods erfgoed (onder meer voor onderhoud en restauratie van Joodse begraafplaatsen) en heeft de RCE gevraagd om een plan te maken voor de Nederlandse delen van de Atlantikwall, de kustverdedigingslinie van de nazi's in Europa.