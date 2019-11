Coffeeshops sponsoren voetbalclubs: gedogen of verbieden?

"Als iemand zich als sponsor meldt, dan staat er vaak geen 'crimineel' op zijn shirt. Ook heeft hij geen antecedenten bij zich. Het lijkt een oplossing te zijn", zegt Depla. "Dus je bent eerder blij dan wantrouwig."

Etentjes

In diverse gevallen boden coffeeshops zich aan bij clubs in het zuiden, die op hun beurt weer slecht op de hoogte blijken van de regels. Desondanks gaat geen van de ondervraagde voetbalbestuurders in zee met een coffeeshop. "Ik vind dat op het randje", zegt een van hen.

Buiten Brabant en Zeeland zijn er clubs die daar anders over denken. In Vlaardingen was een coffeeshop tot voor kort nog bordsponsor van de lokale club CION, maar is daar inmiddels mee gestopt. Wel betaalt de coffeeshop van tijd tot tijd etentjes voor de selectie, laat een bestuurder weten.

Bij de Arnhemse voetbalvereniging De Paasberg is de coffeeshop volledig ingeburgerd. Langs de dugout op het hoofdveld hangt een rood-geel reclamebord van coffeeshop De Walm ('gehele week geopend van 10.00 - 22.00 uur'). Het eerste zaterdagelftal speelt in shirts van De Walm. In de kantine meldt een bord aan de muur dat de wedstrijdbal is aangeboden door De Walm.