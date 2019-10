Media-advocaat: gijzelen journalist kan alleen om aanslag of moord te voorkomen

De rechter redeneert verder dat de naam van de bron van Bas al vaak in openbare zittingen genoemd is, en het verschoningsrecht daarom niet opgaat. Dit klopt 'absoluut' niet, volgens Van den Brink. "Bronbescherming is niet beperkt tot de identiteit van de bron. Verschoningsrecht geldt ook als de bron bekend is, blijkt uit allerlei uitspraken, ook van het Europees Hof."

Vorig jaar trad de wet Bronbescherming in werking. De bedoeling erachter was goed, maar lijkt nu averechts te werken, zegt Van den Brink. "De wet wordt door rechters te beperkt geïnterpreteerd."

'Rechter heeft huiswerk niet gedaan'

Van den Brink denkt dat de rechter-commissaris zich te veel richtte op waarheidsvinding in de zaak, en te weinig rekening hield met het journalistieke belang. "Ze denken: 'journalist doe niet zo moeilijk. We willen een moord oplossen.' Maar dat is juist zo fout. Ze verdiepen zich niet in de rechten van de journalist."

"De rechter heeft hoogstwaarschijnlijk beperkt gekeken naar de wet en niet zijn huiswerk gedaan. Als hij dat wel had gedaan was hij wel tot de conclusie gekomen dat ze niet zomaar mogen gijzelen."