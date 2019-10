19 uur achter elkaar vliegen: 'Mens en klimaat zijn er niet bij gebaat'

Een nieuw record in de luchtvaart: in 19 uur en 16 minuten vloog de Australische luchtvaartmaatschappij Quantas voor het eerst rechtstreeks van New York naar Sydney. Vanochtend landde de Boeing Dreamliner veilig in de Australische hoofdstad na een reis van meer dan 16.000 kilometer.

"Technisch gezien is dit een fantastische prestatie, dat je non-stop bijna de halve aardbol kan overvliegen", zegt Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. "Maar de vraag is alleen: moeten we het willen?" Heel gezond zijn die lange vluchten niet en het klimaat is er ook niet bij gebaat, aldus Melkert.

"Als we bij dat laatste punt beginnen: er is voor zo'n vlucht heel veel brandstof nodig. De brandstof die je in die laatste minuut nodig hebt, die moet je al tijdens de eerste minuut aan boord hebben. Al dat extra gewicht moet het vliegtuig steeds met zich meezeulen. Het kost daardoor brandstof om brandstof te kunnen vervoeren."

Om zoveel mogelijk brandstof te kunnen meenemen, had de Dreamliner voor deze testvlucht geen lading mee en maar vijftig mensen aan boord: tien bemanningsleden en veertig passagiers. In het vliegtuig is normaal gesproken ruimte voor 236 passagiers.

'Tussenstops zijn efficiënter'

Melkert wijst erop dat dit soort superlange vluchten een groot aandeel hebben in het totale brandstofverbruik. "Als je kijkt naar alle brandstof die er in de luchtvaart gebruikt wordt, dan wordt 20 procent gebruikt voor de 1 procent langste vluchten. Dat is natuurlijk een beetje overdreven."

Het is volgens hem veel beter om eens in de zoveel tijd een tussenstop te maken. "Eigenlijk zouden vliegtuigen eens in de 4000 à 5000 kilometer moeten stoppen, dat is het meest efficiënt. Maar reizigers willen graag in één keer van a naar b, zonder tussenstops, lang wachten of overstappen."