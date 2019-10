IS'ers ontsnappen: 'Het is totale chaos hier'

Uit het strijdgebied in het noorden van Syrië komen verhalen over executies en massale ontsnappingen van IS-aanhangers uit een gevangenenkamp. VRT-journalist Rudi Vranckx is in het gebied en maakt melding van totale chaos.

"Voor de Turkse invasie waren er 700 bewakers. Nu nog zestig", vertelt Vranckx. "De veiligheidsdiensten vertellen mij dat er beschietingen van het Turkse leger waren, het leger en de bewakers van het kamp hebben zich teruggetrokken. De vrees is dat dit zal overgenomen worden en dat iedereen verdwijnt." Het kamp ligt dicht bij de stad Raqqa, het voormalige bolwerk van de terreurorganisatie.

Verschillende IS-vrouwen maken volgens Vranckx ook van de chaos gebruik om te vluchten. "Het is onduidelijk waarheen. Hoeveel mensen er precies weg zijn, is niet duidelijk. Er zijn beelden van vrouwen die in de natuur verdwijnen. En ook het lot van de buitenlandse vrouwen, die daar ook zitten, is onduidelijk. Ook die deuren zijn open."