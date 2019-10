Meer statistiek en nepnieuwsles: hier testen ze het nieuwe curriculum alvast

'Te weinig expertise bij ontwikkelaars'

Lang niet iedereen is voorstander van het nieuwe curriculum. Leraar en schrijver Ton van Haperen is kritisch. "Ik zie er niet zoveel in. In de eerste plaats, welk probleem zijn we aan het oplossen? Toen de staatssecretaris, toen nog Sander Dekker, ermee begon, had hij het over opleiden voor de banen van later. Dat is een beetje verdwenen."

"Het tweede punt is dat het curriculum wordt ontworpen door leraren. Het curriculum is voor heel Nederland, dat kun je niet overlaten aan een verzameling van 150 vakleraren. Ze hebben het overzicht, het verstand en de expertise niet. Je moet het laten doen door hoogleraren die overzicht hebben van wat er in hun vakgebieden te koop is, hoe dat in het buitenland onderwezen wordt."

Bovendien: "Wij kennen geen staatspedagogiek, we hebben vrijheid van onderwijs. Dus moet je dat niet vastleggen in een curriculum. Persoonsvorming en burgerschap horen daar niet thuis."

Eerder liet de curriculum-commissie al weten dat leraren de vrijheid houden om zelf te bepalen hoe ze exact het voorgestelde nieuwe lesmateriaal aan hun leerlingen leren. Lerares Chantal Alkemade: "Wij beschrijven wat er geleerd moet worden, de scholen bedenken hoe ze dat doen."