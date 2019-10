KLM vreest verlies duizenden banen als Lelystad Airport niet doorgaat

'Afspraken over accijns moeten internationaal'

Binnenkort komt oud-minister Johan Remkes met een nieuw stikstofrapport waarin hij de luchtvaartsector onder de loep neemt. Het is de vraag of de groei van Schiphol en KLM dan nog wel houdbaar is. "Ik maak me zorgen als het rapport alleen problemen vaststelt", zegt Elbers. "Ik wil zo graag naar de oplossingen kijken. Dit zijn dilemma's die het hele land raken. Als we welzijn en welvaart willen behouden, dan moeten we naar mijn idee vooral over de oplossingen praten."

"KLM pleit niet voor ongebreidelde groei, maar voor gematigde en gebalanceerde groei. Er komt een moment dat we met de juiste investeringen, de stikstof- en CO2-uitstoot omlaag kunnen brengen. Luchtvaart zorgt wereldwijd voor ruim twee procent van de CO2-belasting. Het is onze ambitie om die omlaag te brengen. Als het moet zijn we bereid om afspraken te maken over accijns en andere maatregelen maar dan moet dat wel internationaal.''