alFitrah moskeeschool: eerst niet, nu toch sektarisch

Zo'n tien jaar geleden ontvangt de gemeente Rotterdam signalen over lijfstraffen in koranscholen. Verwey- Jonker wordt ingeschakeld om te kijken hoe het zit. In de El Wahda-moskee zijn de onderzoekers welkom bij Arabische lessen maar niet bij de koranles. Leerlingen vertellen de onderzoekers dat zij juist tijdens de koranles worden geslagen met een meetlat, staat in een gespreksverslag in het rapport. De onderzoekers laten het signaal voor wat het is, en vermelden het niet in de samenvatting en conclusie van het onderzoek. De slotsom van de studie is dat leerlingen níet worden geslagen.

In 2017 onderzoekt Verwey-Jonker moskee-onderwijs in Amsterdam-West, waaronder de El Tawheed-moskee. Uit recent onderzoek van Nieuwsuur en NRC blijkt dat kinderen in deze moskee les krijgen uit boekjes met daarin meerkeuzevragen over lijfstraffen en vijandbeelden van ongelovigen. Verwey-Jonker ontvangt in 2017 alleen de Arabische taallesboekjes van El Tawheed en concludeert dat de visie van de moskee is: "respectvol omgaan met medemens".

Hoe zat het ook alweer met dat omstreden lesmateriaal. In onderstaande video praten we je in krap 7 minuten bij: