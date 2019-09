'Nederlandse regering heeft morele verplichting West-Papoea te helpen'

Ondanks de inzet van duizenden militairen en politieagenten blijft het zeer onrustig in de Indonesische provincie West-Papoea. Afgelopen maand werden meer dan honderd Papoea's gevangengezet en vielen er dertien doden bij felle demonstraties en militaire acties. Het is het heftigste verzet in decennia tegen de Indonesische overheersing van West-Papoea.

"Mijn volk zit in een gevangenis", zegt de West-Papoeaanse onafhankelijkheidsleider Benny Wenda. "Mensen voelen zich niet veilig. Hun dagelijks leven wordt beheerst door angst. Overal in West-Papoea zijn gewapende Indonesische militairen aanwezig. Sinds de illegale bezetting hebben we te maken met intimidatie, gevangenisstraffen en moorden."

Wenda strijdt al jarenlang voor de onafhankelijkheid van zijn land. De afgelopen zestien jaar doet hij dat vanuit het buitenland: hij leeft in ballingschap in het Verenigd Koninkrijk. Daar kreeg hij in 2003 politiek asiel na zijn ontsnapping uit een Indonesische gevangenis. Hij is in Indonesië een van de meest gezochte personen.

Een tikkende tijdbom

Wenda is op dit moment in Washington, waar hij Amerikaanse congresleden wil overtuigen van de zaak van de Papoea's. De recente protesten en de reactie van de Indonesische regering maken dat hij zich zorgen maakt. De internationale gemeenschap moet volgens hem ingrijpen. "Voordat het te laat is, West-Papoea is een tikkende tijdbom."

Hij doet in het bijzonder een beroep op Nederland. "De Nederlandse regering heeft een morele verplichting om ons te helpen en serieus naar de zaak te kijken." Wenda maakt daarbij een verwijzing naar het koloniale verleden. "Daardoor spelen de Nederlanders een grote rol in dit verhaal. Er is sprake van unfinished business."