'Nederlandse oorlogsjaren hebben leven Audrey Hepburn gevormd'

"Mijn moeder sprak niet zoveel over Hollywood, maar wel veel over haar jaren in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die gebeurtenissen hebben de rest van haar leven gevormd. Het was lange tijd de enige Audrey Hepburn die ik kende, terwijl veel andere mensen haar zien als een Amerikaanse actrice."

Aan het woord is Luca Dotti, de zoon van Audrey Hepburn, een van de grootste Hollywoodsterren van de jaren 50 en 60. Dotti is in Nederland voor de publicatie van een nieuwe biografie over zijn moeder. Het boek, Audrey Hepburn, het Nederlandse meisje, werpt nieuw licht op de Nederlandse oorlogsjaren van Hepburn.

Als jong meisje ervoer ze van dichtbij de Slag om Arnhem, volgende week precies 75 jaar geleden, en de daaropvolgende Hongerwinter. "De oorlog was moeilijk voor haar. Je kon als zoon voelen dat het intens was", zegt Dotti. "Ze leefde er nog steeds mee. Het was niet iets uit het verleden dat weg was."