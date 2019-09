Dit is wat kinderen op salafistische moskeescholen leren

Het nieuws dat Nederlandse kinderen op salafistische moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen, leidde afgelopen week tot ophef. Zowel in de politiek als in de islamitische gemeenschap werd onthutst gereageerd op het onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad.

We hebben onze bevindingen nog eens op een rijtje gezet. In krap 7 minuten kom je in deze YouTubevideo alles te weten over het onderzoek naar de salafistische scholen en de uitkomsten ervan: