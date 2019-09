'Gebruikers e-sigaret melden zich met klachten bij longartsen'

Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte bij gebruikers van de elektronische sigaret. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) had deze week een enquête uitgezet onder de 1100 leden. Binnen drie dagen kwamen er al drie meldingen binnen, vertelt de voorzitter in Nieuwsuur.

"Het gaat om drie mensen die vooraf geen grote longziekte hadden", zegt Leon van der Toorn. "Een patiënt had e-sigaretten gebruikt van zijn dochter en is heel snel daarna bloed gaan ophoesten, terwijl hij aan zijn longen nog nooit iets gemankeerd had. Een andere oorzaak voor de problemen werd niet gevonden."

Volgens Van der Toorn is er in alle drie de gevallen uitgebreid onderzoek gedaan naar de klachten. "Daardoor kunnen we wel zeggen dat de waarschijnlijkheid heel groot is dat het gebruik van de e-sigaret ermee te maken had." Omdat de enquête pas net is uitgezet, komen er mogelijk nog meer meldingen binnen.