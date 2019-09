Iconische beelden Tweede Wereldoorlog na 75 jaar in kleur

De Westerborkfilm is uniek in de wereld: het zijn de enige beelden van een concentratiekamp 'in bedrijf'. Ze werden gemaakt in opdracht van de Duitse kampcommandant Albert Gemmeker door de Joodse gevangene Rudolf Breslauer.

Gemmeker werd na de oorlog gevangen genomen en belandde in Assen. Daar werd hij in 1948 ondervraagd door een overlevende van kamp Westerbork. Dat verhoor is de basis voor de korte speelfilm 'Gemmeker'. Regisseur Robert Schinkel liet de twee minuten van de film inkleuren.

"De kleur, de diepte die we hebben aangebracht, maar ook de snelheid die we hebben aangepast, maakt de beelden veel indringender. En ze geven veel beter weer wat daar destijds is gebeurd", zegt Schinkel, die hoopt met het inkleuren nieuwe generaties te bereiken.