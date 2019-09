Gemeenten worstelen met stilgelegde projecten door stikstofuitspraak

Van woonwijken waar een streep door gaat tot boerenbedrijven die niet mogen uitbreiden. Tenminste zeven gemeenten hebben honderd of meer projecten die in de knel komen vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder alle gemeenten in ons land.

Zo meldt de gemeente Leudal in Limburg dat er 133 projecten worden geraakt door de uitspraak van de Raad van State. Het Friese Weststellingwerf en het Gelderse Zutphen melden respectievelijk 118 en 113 projecten die in gevaar kunnen komen.

Van alle projecten die door de gemeenten zijn genoemd, betreft 52 procent de bouw van woningen. Daarnaast gaat het in 16 procent om plannen in de landbouw. En 12 procent van de geraakte projecten zijn te vinden in de industrie.

Wil je weten of in jouw gemeente ook projecten zijn stilgelegd? Bekijk het op de kaart hieronder: