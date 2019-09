Wat is de waarde van een wilsverklaring: kan je nog afzien van euthanasie?

Wil en wensen verschuiven

Yvonne van Ingen is specialist ouderengeneeskunde en gespecialiseerd in problematiek rondom het levenseinde. Volgens Van Ingen wil een eerder opgeschreven euthanasieverklaring niet per definitie zeggen dat de patiënt daar jaren later nog hetzelfde over denkt, als op het moment van het schrijven. "We weten allemaal uit de praktijk - alle dokters weten dat - dat patiënten hun grenzen verschuiven."

Van Ingen vertelt dat dit niet alleen zo is bij patiënten met dementie, maar ook bijvoorbeeld bij patiënten met kanker. Mensen beelden zich volgens haar van tevoren een situatie in wanneer ze niet meer verder zouden willen leven. "Maar dan is het zover en dan zijn er toch weer sprankjes waar ze aan vastklampen, waardoor ze nog niet zover zijn."

Marijanne van der Schalk is ook specialist ouderengeneeskunde en werkzaam in een hospice, zij heeft dezelfde ervaring. "Soms stellen mensen een wilsverklaring op waarin staat dat ze euthanasie willen als bepaalde dingen gebeuren, maar in de praktijk, als die situaties eenmaal zijn aangetreden, dan denken mensen er vaak toch heel anders over. De wil en de wensen van mensen verschuiven naarmate de tijd vordert."

Volgens Van Ingen is de oplossing hiervoor dat patiënten goed in gesprek blijven met hun artsen. Ook bij artsen ligt een verantwoordelijkheid, vindt zij: "Mensen met dementie hebben recht op een hulpverlener die ze goed informeert en zegt: 'prima als je nu nog niet zover bent, maar besef wat de consequentie daarvan is.' En dat gesprek moet eigenlijk continu gaande blijven."