Het CDA droomt weer van het premierschap

Wopke Hoekstra hield afgelopen maand de jaarlijkse Schoolezing, een traditie bij de aftrap van het nieuwe politieke jaar. De week ervoor had Hugo de Jonge gespeecht bij het Christelijk-Sociaal congres. Er zijn veel overeenkomsten: beiden zetten in op traditionele CDA-thema's en waarschuwen voor doorgeslagen individualisering. Ze hebben het allebei over de "fear of falling" bij de middenklasse.

Maar ze zetten wel andere accenten. De Jonge sprak meer vanuit de Bijbelse waarden en heeft het over een beschermende overheid. Hoekstra's kernwoord is wederkerigheid: voor wat hoort wat. En waar Hoekstra waarschuwt voor de stijgende kosten van de gezondheidszorg, prijst De Jonge diezelfde gezondheidszorg als de beste van de wereld. Hij waarschuwt juist voor de doorgeslagen marktwerking. De kritiek op beide speeches is dat ze nog weinig concrete ideeën bevatten.