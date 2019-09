'Minder afval betekent ook minder restwarmte, het kabinet moet kiezen'

Een warm huis dankzij afval, dat is in verschillende gemeenten al heel gewoon. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen zijn de vuilverbranders aangesloten op het warmtenet en vormen zo een belangrijke bron van warmte. En dat zou nog in veel meer gemeenten kunnen gebeuren.

Zo levert afvalbedrijf Atterro op dit moment alleen warmte aan twee bedrijven, maar ze hopen dat ze in de toekomst ook aangesloten worden op een warmtenet in omringende steden. "Voor de gehele steden van Tilburg en Breda zouden wij warmte kunnen verzorgen", zegt Robert Corijn, directeur van Attero.

Maar de tegenstrijdige ambities van de Nederlandse overheid leveren een probleem op, vertelt Corijn. Aan de ene kant wil Den Haag dat er voor 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af gaan. Volgens het klimaatakkoord zal de helft op een warmtenet worden aangesloten. Tegelijkertijd heeft het kabinet de ambitie om in 2050 'volledig circulair' te zijn.

En dat betekent dat we een hoop minder afval moeten gaan produceren. Op dit moment gaat het om gemiddeld 190 kilo restafval per persoon per jaar, daar moet als het aan Den Haag ligt in 2020 nog maar 100 kilo van over zijn. En uiteindelijk moeten we de nul bereiken. Maar minder afval betekent ook minder brandstof voor de afvalverbrander.