'Legalisering cannabis vraagt juist om meer inzet politie en justitie'

Lastige concurrentie

Volgens hem ziet het Canadese systeem er op papier best goed uit. "Maar er zitten een aantal zwakke punten in. Zoals de medicinale cannabisteelt. Dat blijkt een grote mogelijkheid voor criminelen om via een officieel vergunningsstelsel toch aan hun cannabis te komen."

En dan is er nog de thuisteelt: elke Canadees mag thuis vier planten hebben. "Je mag zoveel cannabis in huis hebben als je wilt, dat geeft ook allerlei mogelijkheden voor illegale handel. En de officiƫle cannabis-shops hebben het lastig, want illegaal is de prijs van cannabis een derde lager. Dat is lastige concurrentie."

Dat alles bij elkaar maakt dat het legale systeem moet opboksen tegen een grote illegale wereld, zegt Tops. "En het is nog maar de vraag of het in staat zal zijn om als winnaar uit die strijd naar voren te komen."