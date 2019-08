OM in euthanasie-zaak: wel moord, maar geen straf

Een unieke zaak in de rechtszaal in Den Haag: een arts stond er terecht voor een onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie. En dat is voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002. De zaak draait om de levensbeƫindiging van een zwaar demente vrouw van 74 jaar.

De vrouw had eerder een wilsverklaring opgesteld, waarin ze aangaf euthanasie te willen als ze opgenomen zou moeten worden in een verpleeghuis. Toen de vrouw daar eenmaal zat, gaf ze volgens justitie gemengde signalen over haar doodswens. Maar volgens de arts was er geen twijfel. Ze verleende in overleg met de familie euthanasie.

De arts handelde volgens het Openbaar Ministerie naar eer en geweten, toch wordt ze beschuldigd van moord. Maar het OM wil dat er geen straf wordt opgelegd. Wat is de motivatie? Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels geeft uitleg in de studio.