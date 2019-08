Duurzame wijnen rukken op: Franse wijn niet langer koning

"Proeven is ook een kunst", zegt Yves Krimpenfort, nadat hij een straaltje rode wijn in een emmertje heeft gespuugd. Daarvoor liet hij de wijn seconden lang van wang tot wang tollen. In zijn mond komt de rijpe smaak tot wasdom.

Krimpenfort (60) was een van de eerste professionele sommeliers van Nederland. Hij dronk zijn eerste glas met zijn grootvader op z'n zesde; het begin van een levenslange passie. Hij zit in de wijnhandel en hij organiseert proeverijen.

Hij is geschoold in een tijd dat de Franse wijn nog koning was. Wijn die je moest leren drinken. Stroef op de tong en met een lange, complexe afdronk. Die tijd is voorbij. Klassieke Franse wijnen uit Bordeaux en Bourgogne staan onder druk. Ze zouden ziekmakende pesticiden bevatten; het gevolg van de bestrijdingsmiddelen waarmee de druiven worden bespoten.

Daarnaast zijn traditionele Franse wijnen van de grote châteaux recent sowieso minder in trek, zegt Krimpenfort. "Het probleem voor moderne consumenten is dat ze eigenlijk te weinig achtergrondinformatie hebben over het hoe en waarom van Franse wijnen."