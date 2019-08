Zij gingen heel vroeg met pensioen: 'Het kan echt, ook met weinig geld'

Komen erkent dat het wel makkelijker praten is voor hem dan voor de meesten, aangezien hij een goedlopend bedrijf kon verkopen. Maar dat het ook zonder kan, bewijzen Marleen Riegman (59) en haar vriend Hans Klamer (60). Toen zij elkaar ontmoetten waren ze in de veertig. Hij werkte bij de brandweer, zij in het onderwijs.

Riegman besprak al snel met Klamer haar vurige wens om vroeger te stoppen met werken en dan te gaan reizen. "Maar er komt natuurlijk niemand langs met een zak geld", zegt ze lachend. Daarom maakten ze een plan: ze besloten zeer zuinig te leven en losten hun hypotheek af.

Nu wonen ze in hun garage, terwijl hun huis wordt verhuurd. De huur is hun inkomen. Klamer heeft verder een deel van zijn pensioen naar voren gehaald. En Riegman heeft een kleine erfenis belegd.

Alle uitgaven bijhouden

Het stel leeft sober. Ritjes met de auto gebeuren alleen als het noodzakelijk is. Op terrasjes zitten is er zelden nog bij. En tijdens hun reizen kamperen ze hoofdzakelijk in het wild en dus gratis. Ze zijn nu even in Nederland, maar vertrekken na de zomer weer voor 6,5 maand naar Chili en Argentinië.

Alle uitgaven, hoe klein ook, houden ze bij in een excel sheet. "Alles wordt ingevoerd en gecontroleerd. Dat houdt je bij de les."

Natuurlijk is het verleidelijk als ze tijdens een lange fietstocht langs een leuk café komen, vertelt Klamer. Dan hebben ze heus wel zin in een kopje koffie met iets lekkers erbij. "Maar dan denken we toch: laten we het maar niet doen", vult Riegman aan. "En dan zeggen we tegen elkaar: of wil je maandag soms weer beginnen met werken?"

