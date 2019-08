Hoe een exoskelet jou naar je pensioen helpt

Wat als je de hele dag met een zware boor boven je hoofd moet werken? Patrick, die technicus is bij luchtvaartmaatschappij Transavia, ontkomt er niet aan in zijn werk. Bijvoorbeeld als hij de vleugel van een toestel moet inspecteren en vervolgens reparaties moet uitvoeren. Maar lichamelijk is het werk niet lang vol te houden.

En zo zijn er meer zware beroepen waarbij bijvoorbeeld langdurig dezelfde bewegingen moeten worden gemaakt, of zware voorwerpen worden getild. Met behulp van technologische vernieuwing kunnen hulpmiddelen ontwikkeld worden, die dat werk draaglijker maken. Sterker: die technologie is er nu al. Onze econoom Mathijs Bouman trok zelf een zogeheten exoskelet aan om het te ervaren.

Bekijk hieronder deel 1 van ons tweeluik over hoe techniek helpt bij je werk.