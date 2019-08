Omstreden Chinese camera's in de ban in VS, hangen nog in Nederland

Naast spionage wordt Hikvision ook in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in China. De camera's zijn bij uitstek geschikt voor gezichtsherkenning. Ook kunnen ze onderscheid maken in etniciteit. In de provincie Xinjiang wordt de Oeigoerse bevolking met behulp van Hikvision-apparatuur overal in de gaten gehouden. De Verenigde Naties spreekt van een 'grote openluchtgevangenis'. Human Right Watch heeft Hikvision opgeroepen te stoppen met het ondersteunen van de onderdrukking.

Hikvision sponsor Ajax

En hoe zit het in Nederland? Hikvision is een belangrijke sponsor van Ajax. Toen het contract twee jaar geleden werd gesloten, zei directeur Van der Sar "met Hikvision hebben we een mooie partner binnengehaald" en "zo kunnen we alles in de gaten houden en daar gaat Hikvision ons bij helpen".

In een reactie laat Ajax weten dat de camera's op het trainingscomplex De Toekomst er hangen vanuit bewakingsoogpunt en voor het analyseren van spelers. Ajax zegt tevreden te zijn over de samenwerking en dat de ban in de VS er niet toe heeft geleid dat er nu anders tegen het bedrijf wordt aangekeken.

En ook John de Mol's Talpa maakt in samenwerking met de KNVB voor VoetbalTV gebruik van camera's van Hikvision. Langs ruim 150 amateurvoetbalvelden staan inmiddels camera's die de wedstrijden registreren en doorzetten naar een app. Desgevraagd laat VoetbalTV weten dat de beelden niet gedeeld worden met Hikvision. En dat ze geen reden zien om de samenwerking met Hikvision te heroverwegen.

Nieuwsuur vroeg verschillende ministeries of er gebruik wordt gemaakt van camera's van Hikvision. Het ministerie van Defensie antwoordt ontkennend. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid reageerden niet op vragen.

De politie geeft aan de bewakingscamera's van gemeentes te gebruiken. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is geen informatie bekend over welk merk camera's dat betreft.