Schiphol wil communicatie rond brandstofstoring onder de loep nemen

"Wij staan natuurlijk met het schaamrood op de kaken." Dat zegt Schiphol-topman Dick Benschop, in een gesprek met Nieuwsuur over de overlast die passagiers hebben ervaren tijdens de ernstige brandstofstoringen eind juli en begin augustus. Het is voor het eerst dat hij in het openbaar reageert op de recente problemen met de brandstoftoevoer voor vliegtuigen op Schiphol.

Twee keer in korte tijd faalde de kerosinetoevoer, met als gevolg: vliegtuigen die niet konden tanken, honderden vluchten die werden geannuleerd en tienduizenden reizigers die vast kwamen te zitten. Benschop wijst erop dat de oorzaak van het technische probleem bij toeleverancier Aircraft Fuel Services (AFS) ligt.

Volgens Benschop moet in eerste instantie voorkomen worden dat het technische probleem zich weer voordoet. Maar ook in de communicatie moet het beter, vindt de Schiphol-topman die daarbij ook de hand in eigen boezem steekt. "Er moet dus iets gebeuren. Daar moeten we het met de luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties over hebben. Op welke manier kunnen we die informatievoorziening verbeteren? "

Onderzoeksinstituut TNO is ondertussen ingeschakeld om de technische oorzaak te bestuderen. Dat gaat enkele maanden duren.

Kijk in de video hieronder welke rol brandstofleverancier AFS speelt op Schiphol.