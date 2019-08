Zij hebben de luxe niet om met pensioen te gaan: 'Door tot mijn dood'

Ook kunstschilder Norman Perryman (86) denkt nog niet aan stoppen, al is hij flink op leeftijd. "Ik hou van mijn werk, dat is nummer 1." Toch moet hij ook blijven werken om het hoofd boven water te houden. "Want met alleen mijn pensioen kom ik niet rond. Dus moet ik ook mijn schilderijen verkopen."

Op zijn veertigste gaf hij zijn baan als docent op om zich volledig op zijn eigen kunst te richten. "Ik had natuurlijk langer kunnen blijven lesgeven waardoor ik een iets groter pensioen zou hebben gehad. Maar ik heb op een gegeven moment gezegd: ik moet me nu echt focussen op mijn eigen werk. Het is nu of nooit."

Perryman maakt vervolgens internationaal naam met zijn live geschilderde projecties tijdens klassieke concerten. Spijt van zijn keuze voor het kunstenaarsbestaan heeft hij niet. "Ik werk door tot mijn dood. Maar ik wil het niet werk noemen, want het is mijn passie. En natuurlijk doe ik rustiger aan als ik 90 ben of 100. Maar zolang ik kan werken, ga ik door."