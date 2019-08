Landschapsvervuiling of bittere noodzaak: windmolens splijten politiek Limburg

Wat het lage percentage voor Limburg extra opvallend maakt, is dat de doelstelling voor windenergie een van de laagste is. Zo moet Flevoland in 2020 bijna 1400 megawatt aan windenergie opwekken, Noord-Holland bijna 700 en Groningen ruim 850. Die provincies lijken de doelstelling juist wel (bijna) te gaan halen.

Voor heel Nederland geldt de afspraak dat volgend jaar 6000 megawatt wordt geproduceerd. Waarschijnlijk wordt hiervan 79 procent gehaald.

'Summum van populisme'

Limburg had in de buurt kunnen komen van haar doelstelling als de bouw van een windmolenpark bij Venlo eerder door was gegaan. Maar de plannen stuitten op veel weerstand van omwonenden. De gemeenteraad stemde, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, tegen de plannen. Dit terwijl het initiatief voor het windmolenpark van de gemeenteraad zelf was gekomen en de raad aanvankelijk enthousiast was over de plannen.

"Ik vond het vreselijk. Ik vond dit het summum van populisme", zegt Daan Prevoo daarover. Hij was op dat moment gedeputeerde en verantwoordelijk voor windmolens. "Ik was persoonlijk teleurgesteld in de politiek, ook omdat de partij waar ik destijds lid van was, de SP, het als onderdeel gebruikte bij de gemeenteraadsverkiezingen door er campagne tegen te voeren. En daarmee gingen ze ook lijnrecht in tegen mij, hun bestuurder."

Prevoo zette een noodmaatregel in om Venlo te dwingen het windpark tóch te bouwen. Daarna trad hij af. Hij vraagt zich nu sterk af of de rest van de windmolens wel worden geplaatst. "Als ik kijk naar het verkiezingsprogramma van Forum en naar hun verkiezingsretoriek heb ik er een hard hoofd in. Ik denk niet dat ze het kunnen realiseren zonder in conflict met de eigen partij te komen."

Zijn vrees lijkt gerechtvaardigd. Sinds de afgelopen verkiezingen heeft Limburg een zogenoemd extraparlementair provinciebestuur waarin de partijen per onderwerp naar wisselende meerderheden zoeken. De gedeputeerden Ruud Burlet van Forum voor Democratie en Carla Brugman, lid van GroenLinks, buigen zich samen over de klimaat- en energietransitie. In een interview met Nieuwsuur zeggen ze zich 'op veel vlakken' te kunnen vinden. "Er is een klik en wij zijn pragmatisch", zegt Brugman. Maar over windmolens denken toch ook zij zeer verschillend.

Horizonvervuiling

Brugman noemt windmolens 'bittere noodzaak'. "We hebben maar een kleine opgave in Limburg. We moeten ons niet verstoppen en zeggen 'we doen niet mee'." Burlet ziet windmolens juist als schadelijk voor het Limburgse landschap en zegt dat áls ze al geplaatst worden, dit 'het liefst' op zee moet gebeuren.