Instellingen gaan niet streng handhaven op het 'boerkaverbod'

'Blijven welkom'

In het ziekenhuis mogen vrouwen met gezichtsbedekkende kleding ook blijven komen. "Uiteraard, want iemand in medische nood is altijd welkom", zegt David Baden, arts spoedeisende hulp bij het Diakonessenhuis.

Hij hoopt niet dat vrouwen het gedeeltelijk verbod als barrière zien om naar het ziekenhuis te gaan. "Ik vind het belangrijk dat zij het gevoel blijven hebben dat ze gewoon naar een ziekenhuis kunnen komen als ze zorg nodig hebben."

Wel zal gevraagd worden aan mensen die met een boerka of nikab via de hoofdingang bij het Diakonessenhuis naar binnen willen, om het gezicht vrij te maken. Maar dat deden ze ook al vóór het verbod. "En de ervaring leert dat dat eigenlijk nooit een probleem is", zegt Baden.

Bij het islamitische Avicenna College waren al ook regels voor het verbod: leerlingen met een boerka of een nikab die zich aanmelden bij de school worden geweigerd. Bezoekers met gezichtsbedekkende kleding zijn wél welkom. "Ja hoor, we zijn niet onvriendelijk en we zullen iedereen te woord staan", zegt directeur Wim Littooij. De politie zal dan ook niet gebeld worden: "Nee, we zijn heel menslievend."