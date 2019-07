Westlandse gemeenteraad blijft zich verzetten tegen islamitische school

'Te klein'

"Wij vinden dat dat in Westland niet past, Westland is daar te klein voor", zegt Peter Duijsens van Westland Verstandig. "We bestaan uit elf dorpskernen. Men wil de school in Naaldwijk, dat heeft maar 20.000 inwoners. Er zijn niet genoeg kinderen om die school te bezoeken. Kinderen zitten nu op andere scholen en zijn daar happy."

Hoogleraar Zoontjens noemt wat er gebeurt in Westland 'obstructie'. "Juist om te voorkomen dat een gemeenteraad op willekeurige gronden de vestiging van een school kan tegenhouden, is dit in de wet vastgelegd."

De verantwoordelijk wethouder van Westland Ben van der Stee, zit in een lastige positie omdat de raad nu zelfs tegen de minister in beroep gaat. "Wij hebben de wet uit te voeren, ik heb een oproep gehad van de minister om dat te doen." De wethouder zal daarom de school opnemen in het Plan van Scholen.

Het beroep van de gemeenteraad tegen de minister zal weer tot een uitspraak leiden van de Raad van State. "Die wacht ik rustig af", zegt van der Stee.